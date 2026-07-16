Ejidatarios de Tekax acusan a líder comunal de intentar frenar camino sacacosechas por presunto nuevo cobro

Momentos de tensión se vivieron en el ejido de Noc-Tunich en Tekax luego de que ejidatarios acusaran al líder comunal, Jacinto Segovia Ruiz, de intentar detener la construcción de un camino sacacosechas que ejecuta el Gobierno del estado, al exigir presuntamente un nuevo pago por el derecho de paso.

De acuerdo con los testimonios de los comuneros, Segovia Ruiz acudió al sitio donde trabaja la maquinaria pesada para solicitar la suspensión de las labores, argumentando que los trabajos se realizan sobre un predio de su propiedad y que, para permitir su continuidad, debía recibir una compensación económica.

Noticia Destacada Salvan a flamenco lesionado en Progreso; presenta grave fractura en un ala

Los ejidatarios rechazaron la exigencia y aseguraron que el derecho de paso correspondiente fue cubierto desde el año 2008, por lo que consideraron improcedente cualquier nuevo cobro relacionado con el mismo terreno.

Para sustentar su postura, los inconformes mostraron un documento que, según afirmaron, acredita que en ese año se entregó una indemnización de 7 mil pesos por la afectación derivada del paso del camino.

Noticia Destacada Buscan despojar de su casa a una mujer en Hunucmá por un presunto préstamo de 150 mil pesos

Los productores señalaron que el asunto quedó resuelto legal y económicamente hace varios años, por lo que lamentaron que ahora se pretenda obstaculizar una obra que consideran de gran importancia para facilitar el traslado de las cosechas y fortalecer la actividad agrícola de la región.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una postura oficial sobre el conflicto, mientras los ejidatarios solicitaron que los trabajos continúen sin contratiempos para evitar retrasos en una obra que beneficiará a los productores de las parcelas.