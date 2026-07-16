Italia devuelve a México 27 piezas arqueológicas y fósiles; hay figuras mayas, nayaritas y teotihuacanas

La Embajada de México en Italia informó sobre la repatriación de 27 piezas arqueológicas y paleontológicas recuperadas en territorio italiano, las cuales serán devueltas al patrimonio cultural de nuestro país.

La entrega oficial se realizó con la participación del embajador de México en Italia, Genaro Lozano, y del comandante Antonio Petti, representante del Comando de Carabineros para la Tutela del Patrimonio Cultural.

De acuerdo con la representación diplomática mexicana, la recuperación de los bienes fue posible gracias al trabajo de esta unidad especializada de la policía italiana, encargada de combatir el tráfico ilegal, la venta y la extracción de objetos con valor histórico.

Las piezas quedarán bajo la tutela del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), institución responsable de su resguardo, análisis y conservación.

¿Qué piezas arqueológicas devolvió Italia a México?

El conjunto repatriado incluye figuras procedentes de distintas culturas y regiones del territorio mexicano. Entre los objetos recuperados se encuentran estatuas nayaritas, piezas mayas y cabezas teotihuacanas.

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También fueron identificados bienes paleontológicos, entre ellos fósiles correspondientes al periodo Cretácico. La Embajada no detalló la antigüedad individual de cada objeto ni las circunstancias específicas en las que salieron de México.

Las autoridades deberán realizar nuevos estudios para determinar su temporalidad, procedencia geográfica, materiales y estado de conservación.

Carabineros recuperaron los bienes culturales mexicanos

El Comando de Carabineros para la Tutela del Patrimonio Cultural participó en la localización y recuperación de las 27 piezas. Esta corporación italiana investiga redes dedicadas al comercio ilícito de antigüedades y mantiene colaboración con gobiernos e instituciones culturales de otros países.

La Embajada mexicana reconoció el trabajo de las autoridades italianas y destacó la coordinación con el INAH para completar el proceso de devolución.

Piezas regresarán al patrimonio cultural de México

Una vez en territorio nacional, los especialistas del INAH deberán registrar y revisar cada uno de los bienes. El procedimiento permitirá confirmar su autenticidad y definir el espacio en el que permanecerán bajo resguardo.

🇲🇽 Hoy se procedió a la repatriación de 27 piezas arqueológicas y paleontológicas mexicanas, recuperadas gracias a la gran labor del Comando de los @_Carabinieri_ para la Tutela del Patrimonio Cultural en Italia.

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La representación diplomática señaló que la repatriación permite restablecer el vínculo entre los objetos y las comunidades vinculadas con su origen.

México ha impulsado durante los últimos años acciones diplomáticas y legales para recuperar piezas arqueológicas que se encuentran en colecciones privadas, subastas o mercados extranjeros. El Gobierno sostiene que estos bienes forman parte del patrimonio nacional y no deben comercializarse fuera de los mecanismos permitidos por la legislación.

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