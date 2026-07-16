Presidenta Sheinbaum respalda la neutralidad del Canal de Panamá y destaca cooperación contra el gusano barrenador

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como productiva la reunión que sostuvo con su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y confirmó que México respaldará la defensa de la neutralidad del Canal de Panamá.

Durante la conferencia matutina de este jueves 16 de julio en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el encuentro permitió revisar temas económicos, comerciales y de cooperación técnica entre ambos países.

Sheinbaum señaló que el Canal representa uno de los principales motores del desarrollo económico panameño, debido a su importancia para el tránsito de mercancías y las cadenas de suministro internacionales.

También reconoció la experiencia de Mulino en distintos cargos públicos y consideró que conoce las necesidades y condiciones de su país.

¿Por qué México respalda la neutralidad del Canal de Panamá?

La presidenta indicó que el Gobierno panameño busca preservar el régimen de neutralidad establecido mediante los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977 por Panamá y Estados Unidos.

Estos acuerdos definieron el proceso para la transferencia del Canal a la administración panameña y establecieron que la vía marítima debe permanecer abierta para el tránsito pacífico de embarcaciones de todas las naciones.

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Sheinbaum aseguró que México coincide con esa postura y apoya que el Canal continúe bajo un esquema de neutralidad.

“Le interesa mucho que se mantenga como fue firmado con el acuerdo Torrijos-Carter”, explicó la mandataria al referirse a la posición expresada por Mulino durante la reunión.

La jefa del Ejecutivo agregó que Panamá desarrolla nuevas obras vinculadas con el Canal, aunque no detalló los proyectos ni los posibles mecanismos de participación mexicana.

México y Panamá colaboran contra el gusano barrenador

Otro de los temas abordados fue la cooperación para combatir el gusano barrenador del ganado, una plaga que afecta a animales de producción y representa riesgos para la actividad pecuaria.

Sheinbaum explicó que Panamá cuenta con una planta capaz de producir cerca de 100 millones de moscas estériles. Estos insectos forman parte de una estrategia de control biológico para reducir la reproducción de la plaga.

México recibe pupas procedentes de Panamá para utilizarlas en la planta instalada en Chiapas. La presidenta precisó que, conforme aumente la capacidad de esa instalación, las moscas podrán producirse directamente en territorio mexicano.

La colaboración también incluye la participación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dentro de un esquema regional para contener la propagación del gusano barrenador.

Sheinbaum indicó que la reunión con Mulino permitió alcanzar acuerdos en otros asuntos de interés bilateral, aunque no adelantó si se firmarán convenios adicionales. La relación entre ambos gobiernos continuará con proyectos en comercio, sanidad animal y cooperación regional.

IO