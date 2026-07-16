Cocodrilo aparece en patio de una vivienda en Tizimín y moviliza a la policía

La rápida intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Tizimín permitió la captura y resguardo de un cocodrilo que fue localizado dentro de un predio de la colonia CNC, evitando así un posible riesgo para los habitantes de la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 8:45 horas la unidad DPM-730 recibió la instrucción de acudir a un domicilio ubicado sobre la calle 23 entre 74 y 78, luego de que se reportara la presencia de un reptil en el interior del terreno.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la propietaria del predio, María L. P. C. N., de 31 años de edad, quien explicó que mientras realizaba labores de limpieza en su terreno descubrió a un cocodrilo de aproximadamente un metro de longitud, situación que la llevó a solicitar de inmediato el apoyo de las autoridades.

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Tras evaluar las condiciones del lugar y siguiendo los adecuados protocolos para el manejo de fauna silvestre, los elementos policíacos procedieron a asegurar al ejemplar, realizando la maniobra con las medidas necesarias para evitar lesiones tanto al animal como a las personas presentes.

Una vez controlado, el cocodrilo fue trasladado a bordo de la patrulla hasta el zoológico La Reina, donde quedó bajo resguardo en el área destinada para este tipo de especies. En el lugar fue recibido por la encargada del parque, Yamili Conrado Dzib, quien se hizo responsable del ejemplar para su cuidado y observación.

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Este tipo de incidentes suele registrarse durante la temporada de lluvias, cuando cocodrilos y otros animales silvestres abandonan sus hábitats naturales en busca de alimento o nuevos cuerpos de agua, llegando ocasionalmente a zonas habitadas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no intentar capturar ni agredir a este tipo de animales, ya que pueden representar un peligro. En caso de detectar fauna silvestre dentro o cerca de viviendas, la recomendación es reportar de inmediato el hecho a los números de emergencia para que personal capacitado realice su captura y resguardo de manera segura.