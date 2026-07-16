Terremoto sacude Nueva Zelanda y activa alerta de tsunami cerca de zona turística de Te Anau

Un terremoto sacudió este jueves 17 de julio la Isla Sur de Nueva Zelanda y provocó la activación de una alerta de tsunami para comunidades costeras cercanas a la región de Fiordland.

El movimiento ocurrió aproximadamente a 40 kilómetros al norte de Te Anau, localidad utilizada como punto de partida por turistas que visitan destinos como Milford Sound y Doubtful Sound.

Las autoridades neozelandesas reportaron inicialmente una magnitud de 6.3, pero la estimación fue ajustada después a 5.9. El sismo se registró a una profundidad aproximada de 53 kilómetros y fue percibido por cerca de 20 mil personas en regiones como Southland, Otago y Canterbury.

La Agencia Nacional de Manejo de Emergencias pidió en un primer momento a la población de las zonas expuestas trasladarse hacia terrenos elevados o avanzar lo más posible hacia el interior.

¿Sigue vigente la alerta de tsunami en Nueva Zelanda?

La advertencia inicial fue rebajada después de que las autoridades revisaron la magnitud y las características del terremoto.

La agencia indicó que ya no se esperaba una inundación terrestre, aunque mantuvo durante varias horas un aviso por posibles corrientes intensas, oleajes irregulares y cambios repentinos en el nivel del mar.

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Posteriormente, la alerta fue cancelada debido a que no se detectaron señales de tsunami durante las primeras dos horas posteriores al movimiento. No obstante, las autoridades recomendaron mantenerse alejados de playas, puertos, estuarios y zonas costeras ante la posibilidad de corrientes inusuales.

Autoridades revisan carreteras y puentes tras el terremoto

Los gobiernos locales comenzaron inspecciones preventivas en infraestructura de la Isla Sur.

El Consejo del Distrito de Queenstown Lakes ordenó revisar el puente Edith Cavell, mientras que conductores recibieron recomendaciones para circular con precaución por carreteras cercanas a montañas, debido al riesgo de desprendimientos de rocas y escombros.

También se reportaron varias réplicas con magnitudes de entre 3.3 y 4.3. Hasta el momento no existe información oficial sobre víctimas ni daños graves.

M5.9 quake about 42 km NNW of Te Anau, New Zealand 🌍. Depth 76.4 km — an intermediate-depth event, so surface shaking is expected to be moderate.



Regional activity: 6 quakes in the last 30 days in this region; the largest in that period was M5.9.



If you're in Te Anau or… pic.twitter.com/o4tin3B1n9 — GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) July 16, 2026

¿Por qué ocurren tantos terremotos en Nueva Zelanda?

Nueva Zelanda se encuentra en una zona de contacto entre las placas tectónicas del Pacífico y Australiana, por lo que registra actividad sísmica frecuente.

Uno de los terremotos más graves de su historia reciente ocurrió en febrero de 2011 en Christchurch. Aquel movimiento, de magnitud 6.3, dejó 185 personas muertas y provocó daños en viviendas, edificios e infraestructura urbana.

Las autoridades mantienen protocolos que indican a la población alejarse de la costa cuando un terremoto se siente fuerte o prolongado, incluso antes de recibir una alerta oficial.

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