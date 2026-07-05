Rubén Raziel Ek Cruz asume la Tesorería Municipal de Tulum



Rubén Raziel Ek Cruz fue nombrado y rindió protesta de ley como nuevo titular de la Tesorería Municipal de Tulum, luego de que el Cabildo aprobara su designación durante la Décima Segunda Sesión Virtual Extraordinaria del Ayuntamiento.





Durante la sesión encabezada por el presidente municipal Diego Castañón Trejo, se declaró la existencia del quórum legal y quedó formalmente instalado el Cabildo para desahogar el procedimiento correspondiente, cuyo punto principal fue el análisis y aprobación del acuerdo para nombrar al nuevo encargado de las finanzas municipales.





La propuesta fue sometida a consideración de los integrantes del Ayuntamiento conforme a lo establecido en la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, que otorga al presidente municipal la facultad de presentar ante el Cabildo los nombramientos de funcionarios como la persona titular de la Tesorería Municipal.





Tras la revisión del acuerdo, los integrantes del cuerpo colegiado aprobaron la designación de Rubén Raziel Ek Cruz, quien posteriormente realizó la protesta de ley para asumir formalmente el cargo dentro de la administración pública municipal.





Ek Cruz es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán y cuenta con más de una década de experiencia en el servicio público municipal, principalmente en áreas jurídicas, administrativas, catastrales, patrimoniales y hacendarias.





Su trayectoria dentro del Ayuntamiento de Tulum comenzó en 2016, cuando se desempeñó como director de la Unidad Jurídica Municipal. Posteriormente ocupó diversos cargos de asesoría y asumió la Dirección de Catastro Municipal, área que encabezó durante diferentes periodos por más de seis años.





Durante su gestión en Catastro participó en procesos relacionados con la modernización administrativa, actualización del padrón catastral, ordenamiento de información territorial y procedimientos vinculados con la regularización patrimonial del municipio.





Con esta designación, Rubén Raziel Ek Cruz queda al frente de la Tesorería Municipal de Tulum, área responsable de la administración de los recursos financieros, ingresos, egresos y manejo hacendario del municipio.