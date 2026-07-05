Movilización en la colonia Manigua de Ciudad del Carmen por el hallazgo de una mujer sin vida

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia, elementos de la Policía Municipal y personal pericial de la Fiscalía General del Estado se registró la mañana de este domingo en un domicilio de la colonia Manigua de Ciudad del Carmen, tras el reporte de una mujer que fue localizada sin signos vitales.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la privada Juan Escutia, por la calle 16 de Septiembre, donde vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de descubrir a una mujer inconsciente al interior del inmueble.

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Al arribar al lugar, los paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, vecinos y personas cercanas señalaron que la víctima, identificada como Tila, presuntamente habría atentado contra su propia vida por ahorcamiento; sin embargo, será la Fiscalía la encargada de determinar oficialmente las causas del fallecimiento mediante las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con testimonios de amigos y conocidos, la mujer acostumbraba reunirse en el domicilio para convivir e ingerir bebidas alcohólicas con otras personas. Incluso, señalaron que alrededor de las 3:00 de la madrugada de este domingo aún fue vista con vida, sin imaginar que horas más tarde sería localizada sin vida.

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La zona fue acordonada por elementos policiacos para permitir las diligencias del personal pericial, que realizó la fijación de indicios y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley e integración de la carpeta de investigación.

Durante las diligencias, familiares, amigos y conocidos acudieron al sitio con la intención de despedirse de la mujer; sin embargo, el acceso permaneció restringido debido a que el inmueble se encontraba bajo resguardo de las autoridades ministeriales.