Isaac del Toro conquista el Tour de Francia y rompe una sequía de 36 años para México

El ciclismo mexicano volvió a escribir una página dorada gracias a Isaac del Toro, quien conquistó la segunda etapa del Tour de Francia 2026 y terminó con una espera de 36 años sin que un representante nacional levantara los brazos en una jornada de la competencia más prestigiosa del mundo.

El ciclista originario de Ensenada, Baja California, cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 40 minutos y 1 segundo, consiguiendo la primera victoria de etapa para México desde que Raúl Alcalá lo hiciera en 1990. Además, este logro adquiere un significado especial al tratarse de la primera participación de Del Toro en la ronda francesa.

Tras la carrera, Isaac del Toro no ocultó su emoción y dedicó el triunfo a todo su equipo. "Esto lo significa todo para mí. Soy un privilegiado de estar en este equipo que ha confiado en mí desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todos. No me lo puedo creer, es una locura", declaró al término de la etapa.

¡VIVA MÉXICO! 🇲🇽🙌



DE ENSENADA PARA EL MUNDO... 👏



ISAAC DEL TORO CONQUISTA LA SEGUNDA ETAPA DEL TOUR DE FRANCE 🔥 pic.twitter.com/mF6VBw05aX — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 5, 2026

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue protagonizado por Tadej Pogacar, compañero del mexicano en el UAE Team Emirates XRG. El esloveno, ganador de cuatro ediciones del Tour, renunció a disputar la victoria en los últimos metros para permitir que Del Toro cruzara primero la meta, concretando un histórico 1-2 para la escuadra. Ambos celebraron el triunfo con un abrazo entre lágrimas al finalizar el recorrido de 168.5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona.

Gracias a este resultado, Isaac del Toro escaló hasta el cuarto lugar de la clasificación general, a solo 16 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard. Por delante del mexicano también aparecen Tadej Pogacar y el belga Remco Evenepoel, mientras que el Tour concluirá el próximo 26 de julio con la tradicional llegada a los Campos Elíseos de París.

La victoria también coloca a Del Toro en un lugar privilegiado dentro de la historia del ciclismo mexicano. Es apenas la tercera ocasión en que un corredor nacional conquista una etapa del Tour de Francia, después de las dos obtenidas por Raúl Alcalá en 1989 y 1990, consolidando al joven bajacaliforniano como una de las grandes figuras del deporte mexicano.

Ahora, el mexicano buscará mantener el impulso en la tercera etapa, que se disputará este 6 de julio, con un exigente recorrido montañoso de 195.9 kilómetros entre Granollers, España, y Les Angles, Francia, donde intentará seguir acercándose a los primeros puestos de la clasificación general.