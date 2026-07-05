Proponen ampliar terreno hacia el mar para salvar la carretera Sabancuy-Isla Aguada

Para frenar el deterioro del tramo carretero que comprende de Sabancuy a Isla Aguada, uno de los proyectos que está en proceso de evaluación es “ganar” terreno al mar y reforzarlo con piedra grande, lo cual servirá para minimizar el daño causado por el oleaje del mar.

Lo anterior, lo informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) del Estado de Campeche, Bernhard Rehn; sin embargo, dijo que para los trabajos de valoración se encarga de realizarlos la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).

Explicó que, al tratarse de un tramo federal, es la SICT quien tiene la jurisdicción para realizar trabajos tanto de reparación como intervenciones mayores según sean los requerimientos, por lo que solamente las autoridades estatales pueden apoyar a petición de dicha parte, es decir, únicamente si lo solicita comunicaciones y transportes.

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Ello, debido a que, por segunda vez en el año, se registró un nuevo deslave en el tramo de la Carretera Federal 180, el más reciente sector afectado está ubicado a la altura del kilómetro 77, donde presuntamente los daños fueron causados por el fuerte oleaje del mar.

El pasado mes de abril se registró el primer incidente en el mismo tramo carretero, en aquel entonces, la Gobernadora Layda Sansores San Román confirmó que se enviaron camiones con piedras de gran tamaño para el relleno del sector que fue deslavado por el oleaje del mar, y con ello poder detener la erosión.

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El titular de la Sedumop reconoció que otro de los factores que facilita el deterioro de la carretera es el paso constante de los automóviles, así como vehículos de carga pesada, que con las vibraciones que causan a su paso provocan el desprendimiento gradual de la tierra.

Expuso que la cantidad de metros que se podrá ingresar a la zona de playa dependerá de los resultados de las averiguaciones que haga la SICT; también analizan si levantarán aún más la carpeta asfáltica y cuáles serían los materiales adecuados para reforzar la parte inferior del camino.

Reiteró que el Estado tiene la capacidad de apoyar de forma eventual, si es que así lo requiere la SICT, por lo que las recientes intervenciones han acompañado a la dependencia federal para evitar que los deslaves superen el acotamiento e ingrese a los carriles vehiculares.