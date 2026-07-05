Denuncian presunto caso de crueldad animal en Ciudad Caucel; acusan a vecino de matar y mutilar gatitos

Un presunto caso de crueldad animal fue denunciado este domingo en el fraccionamiento Ciudad Caucel, donde un vecino fue señalado de presuntamente matar a varios gatitos, mutilar sus cuerpos y abandonarlos dentro de una bolsa de plástico en la vivienda de la persona que los alimentaba.

De acuerdo con la denuncia realizada por Belinda C. a través de redes sociales, los hechos ocurrieron en la calle 29-E por 86, al poniente de Mérida.

Noticia Destacada Mapearán zonas de riesgo animal en Yucatán

La denunciante explicó que su hermano acostumbraba alimentar a varios gatos en situación de calle que, al no tener un hogar, buscaban refugio en el predio de un vecino al que, según afirmó, no le agradaban los felinos.

Relató que tanto ella como su hermano participan en el rescate y cuidado de animales, por lo que diariamente llevaban alimento a los pequeños gatos. Sin embargo, la mañana de este domingo encontraron una escena desgarradora.

Según la publicación, el vecino presuntamente dejó los cuerpos sin vida de los gatitos, mutilados y dentro de una bolsa de plástico, en la vivienda donde recibían alimento.

Noticia Destacada Reporte de maltrato animal en Campeche termina con hallazgo de adulto mayor sin recursos

Tras documentar lo ocurrido con fotografías, los afectados dieron aviso a las autoridades e iniciaron el proceso para presentar una denuncia formal, con el fin de que se investiguen los hechos y se deslinden responsabilidades.

Los denunciantes solicitaron que el caso sea investigado conforme a la legislación vigente en materia de protección animal y que, en caso de acreditarse la responsabilidad del señalado, se apliquen las sanciones correspondientes por presuntos actos de crueldad animal.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre este caso ni se ha reportado la detención de alguna persona relacionada con los hechos.