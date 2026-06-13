225 nidos de tortugas marinas protegidos en Laguna de Términos

Mientras las tortugas marinas continúan llegando a las costas de Laguna de Términos para cumplir uno de los ciclos más importantes de su vida, decenas de voluntarios, técnicos e instituciones mantienen una batalla diaria contra las amenazas que ponen en riesgo la supervivencia de estas especies protegidas.

La Red de Campamentos Tortugueros del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos (APFFLT) informó que durante los primeros dos meses de la temporada de anidación 2026 se han protegido 225 nidos de tortugas marinas y resguardado 53 crías de tortuga lora, resultados que reflejan el intenso trabajo de vigilancia y conservación que se realiza en las playas del municipio de Carmen.

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La temporada inició oficialmente el primero de abril y desde entonces brigadas especializadas han efectuado recorridos nocturnos y diurnos para localizar hembras anidadoras, proteger los huevos y evitar que los nidos sean destruidos por depredadores, actividades humanas o fenómenos naturales.

De acuerdo con el reporte preliminar, la especie con mayor presencia en la región continúa siendo la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), catalogada internacionalmente en peligro crítico de extinción. Hasta el cierre de mayo se habían protegido 214 nidos de esta especie. Además, se registraron 10 nidos de tortuga blanca o verde (Chelonia mydas) y un nido de tortuga lora (Lepidochelys kempii), considerada una de las especies más amenazadas del planeta.

Uno de los acontecimientos más relevantes de la temporada ocurrió en Playa Norte, donde se logró el resguardo de 53 crías de tortuga lora, un hecho considerado significativo para los esfuerzos de conservación debido a la escasa presencia de esta especie en comparación con otras tortugas que anidan en la región.

Las estadísticas muestran que Isla del Carmen encabeza la lista de sitios con mayor actividad de anidación al registrar 63 nidos protegidos de tortuga carey. Le siguen las playas de Chacahito-Victoria-Xicalango con 47 nidos e Isla Aguada con 46. También destacan los trabajos realizados en Sabancuy, Playa Norte y otros puntos de Laguna de Términos, donde los campamentos tortugueros mantienen vigilancia permanente durante toda la temporada reproductiva.

Sin embargo, especialistas advierten que los números positivos no significan que la amenaza haya desaparecido. Las tortugas marinas continúan enfrentando riesgos derivados de la actividad humana, entre ellos la contaminación, el tránsito de vehículos sobre la arena, la presencia de mascotas sin control, la iluminación artificial en playas y el saqueo de nidos, sin dejar atrás los atropellamientos de tortugas, que año con año van en aumento. En dos meses ya van dos hechos en la carretera Carmen – Puerto Real.

Los integrantes de la Red de Campamentos Tortugueros señalaron que los resultados alcanzados son producto del trabajo coordinado entre autoridades ambientales, organizaciones civiles, instituciones académicas, empresas socialmente responsables y ciudadanos voluntarios. Destacaron que el monitoreo constante permite incrementar las probabilidades de supervivencia de los huevos y las crías, aunque reconocieron que el éxito de la conservación depende también de la participación de la sociedad.

Por ello, hicieron un llamado a los habitantes y visitantes de las zonas costeras para respetar las áreas de anidación señalizadas, evitar el uso de luces durante la noche, no ingresar vehículos a las playas y reportar cualquier actividad que represente una amenaza para las tortugas marinas. Asimismo, exhortaron a no manipular ejemplares adultos ni crías, ya que cualquier intervención inadecuada puede afectar su comportamiento natural y reducir sus posibilidades de sobrevivir.