Rescatan 79 crías de tortuga carey en Progreso; ya son más de 5 mil huevos protegidos

El hallazgo y rescate de 79 crías de tortuga carey (Eretmochelys imbricata) en la playa del Malecón evidenció los resultados de las acciones de protección que se mantienen durante la actual temporada de anidación en el puerto. Los ejemplares fueron resguardados y posteriormente liberados en condiciones seguras para favorecer su supervivencia.

Tras un reporte ciudadano, personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) acudió a la altura de la calle 71 entre 72 y 74, donde protegió a las crías para evitar riesgos derivados de la presencia de personas, fauna depredadora y otros factores que pudieran poner en peligro su desarrollo.

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Como parte del protocolo de atención, la Unidad de Protección a la Fauna, encabezada por Mario Geovany Zapata Cervera, entregó los ejemplares al Campamento Tortuguero del CETMAR 17, donde permanecieron bajo resguardo hasta que reunieron las condiciones adecuadas para ser liberados en su hábitat natural.

El rescate se suma a los resultados obtenidos durante la presente temporada, en la que se han registrado 135 reportes de desove en las playas de Progreso. De ellos, 48 nidos fueron trasladados al corral tortuguero del CETMAR 17, mientras que 87 permanecen protegidos en el sitio donde fueron localizados. Estas acciones han permitido resguardar más de 5 mil huevos y concretar la liberación de 200 crías de los quelonios.

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Carlos León Alemán, responsable del Campamento Tortuguero del CETMAR 17, recordó que la colaboración ciudadana ha sido fundamental para proteger la especie, por lo que exhortó a evitar el ingreso de vehículos motorizados a las playas, no acercarse a las tortugas durante el desove ni utilizar flash al fotografiarlas, además de reportar cualquier avistamiento de nidos o ejemplares a la Subdirección de Ecología, la Unidad de Protección y Cuidado Animal o al propio centro del cuartel.

Las autoridades recordaron que la tortuga carey está catalogada como especie en peligro de extinción y que su conservación depende del trabajo coordinado entre instituciones y ciudadanía, por lo que reiteraron el llamado a respetar las áreas de anidación y contribuir a la protección de esta fauna marina.