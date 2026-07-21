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Alertan por ingreso de vehículos a playas con nidos de tortuga en Progreso

Autoridades llaman a respetar zonas de anidación de tortugas en la costa de Progreso.

Por Gerardo Keb

21 de jul de 2026

1 min

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Vehículos en la playa amenazan nidos de tortuga marina en Progreso
Vehículos en la playa amenazan nidos de tortuga marina en Progreso / Especial

Autoridades municipales reiteraron el llamado a habitantes y propietarios de casas de playa para evitar el ingreso de vehículos motorizados a la zona costera, debido a la presencia de nidos de tortuga marina durante la actual temporada de anidación en Progreso y sus comisarías.

El arribo constante de visitantes durante el período vacacional mantiene en riesgo estas áreas, ya que aún se detecta el ingreso de automóviles y motocicletas sobre la arena, lo que podría aplastar los huevos enterrados y afectar el desarrollo de las crías.

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Como parte de las medidas preventivas, el ayuntamiento colocó cinco letreros en el playón de Chuburná, uno de los sitios con mayor afluencia de turistas y donde también se ha registrado una importante actividad de anidación de los quelonios.

Las autoridades recordaron que la presencia de tortugas desovando, nidos en riesgo o vehículos circulando sobre la playa puede reportarse al 911 o al 9993521978, número del Programa de Atención y Rehabilitación de Tortugas Marinas de la Costa de Yucatán (PARTMACY), operado por el CETMAR.

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La temporada de anidación inició en abril y se prevé que concluya en noviembre, mientras que las primeras eclosiones podrían registrarse en las próximas semanas en distintos puntos del litoral progreseño.

Especialistas destacaron la importancia de proteger a la tortuga carey, principal especie que desova en estas playas y que se encuentra protegida por las leyes ambientales, por lo que la conservación de cada nido contribuye a la recuperación de sus poblaciones en la costa yucateca.

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