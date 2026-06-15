Inversión de 128 mdp en instalaciones policiales de Cancún desata debate sobre prioridades urbanas

La remodelación del edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SSCyT) de Benito Juárez, para la cual se contempla una inversión de hasta 128 millones de pesos, ha generado cuestionamientos entre ciudadanos por el monto destinado al proyecto y por considerar que existen otras necesidades urgentes en la ciudad.

A la par, elementos de la corporación han expresado inconformidad debido al traslado temporal de las operaciones a la Academia de Policía, en la Región 248, situación que les representa mayores gastos y tiempos de desplazamiento.

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El inmueble, ubicado en la avenida Xcaret con prolongación La Luna y que por más de dos décadas ha fungido como sede principal de la corporación, será sometido a una intervención integral como parte del proyecto de modernización denominado “Titán”. Mientras avanzan los preparativos, las actividades administrativas y operativas han comenzado a trasladarse a la Academia de Policía.

De acuerdo con testimonios de agentes, actualmente en esas instalaciones se concentran los trámites administrativos, entrega de armamento y pases de lista diarios, desde donde posteriormente parten hacia los distintos sectores donde prestan servicio.

“Acá ya se concentra todo: lo administrativo, el armamento y el pase de lista diario. De ahí salimos a los servicios que nos corresponden”, comentó un elemento que solicitó el anonimato.

Señalaron una calle dejada a medias en Villas Otoch Paraíso / Erick Romero

Los uniformados señalaron que en días recientes personal encargado de los trabajos comenzó a retirar ventanas, puertas, cableado y parte de la infraestructura tecnológica del edificio, acciones que consideran una señal de que la etapa previa a la remodelación ya está en marcha.

El cambio de sede ha provocado molestias entre parte del personal, especialmente entre quienes utilizan transporte público para acudir a sus labores. Algunos policías señalaron que ahora deben abordar dos o hasta tres unidades para llegar a tiempo a sus actividades, lo que incrementa los costos y obliga a salir de sus hogares con mayor anticipación.

“Algunas rutas no salen tan temprano y debemos estar en el pase de lista a las 6:00 horas. Aunque hubiera corridas de madrugada, tenemos que tomar hasta tres combis y salir mucho más temprano; en ese sentido sí nos perjudica”, coincidieron varios elementos.

Los oficiales dijeron que tienen que llegar en punto de las 6:00 horas al pase de lista / Erick Romero

La percepción de inconformidad también se ha extendido entre ciudadanos que consideran excesiva la inversión destinada al inmueble cuando, afirmaron, persisten problemas de infraestructura urbana en distintos puntos de Cancún.

“Hay una calle que dejaron a medias en Villas Otoch Paraíso. Muchas vialidades están iguales; si no se inundan, tienen baches. Creo que primero deberían invertir en las calles antes que en un edificio que no es tan viejo”, señaló Ana María Escobar, habitante de la ciudad.

Otros residentes coincidieron en que Cancún requiere una mayor inversión pública, aunque reconocieron la importancia de mantener en buen estado las instalaciones gubernamentales.

“Pues ya de por sí la policía está mal, así que una manita de gato no le caería mal, pero si yo decidiera, mejor contrataría más policías, porque hacen falta en toda la ciudad”, expresó otro ciudadano consultado.

Desde esta semana, los agentes comenzaron a realizar en la Academia de Policía los pases de lista, la recepción de armamento y diversos procedimientos administrativos. Mientras tanto, en las instalaciones de la avenida Xcaret permanecen únicamente algunas actividades relacionadas con patrullas y equipo operativo.

Más allá de las afectaciones derivadas del traslado, el proyecto también ha reavivado señalamientos sobre las condiciones estructurales del inmueble. Policías con varios años de servicio recordaron que el edificio presentó problemas desde sus primeros años de funcionamiento.

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Entre los antecedentes que mencionaron destaca el colapso de una parte del techo, tras el paso del huracán Wilma en el 2005, hecho que en su momento originó cuestionamientos sobre la calidad de la construcción y la capacidad de resistencia de la infraestructura.

Para algunos integrantes de la corporación, la renovación representa una oportunidad para modernizar las instalaciones de seguridad pública en una ciudad que ha registrado un crecimiento constante en población y demanda de servicios. Otros, en cambio, consideraron que los recursos podrían dirigirse a áreas como equipamiento, movilidad y mejoras laborales.

Según información proporcionada por autoridades municipales, el objetivo principal es mejorar las instalaciones y dignificar las condiciones de trabajo del personal policial. El plan de modernización incluye la rehabilitación del edificio central, la base de la Policía Turística en la Zona Hotelera y la construcción de tres nuevas comisarías, con la finalidad de fortalecer la infraestructura de seguridad en el municipio.