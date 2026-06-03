Subsidios federales fortalecerán infraestructura hídrica en Q. Roo; inversión ronda los 200 mdp

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo de coordinación para otorgar recursos a Quintana Roo bajo la modalidad de subsidios destinados a programas de cultura del agua, infraestructura hidroagrícola y sistemas de líquido potable, drenaje y tratamiento.

El objetivo es fortalecer la administración y preservación de los recursos hídricos mediante la ejecución conjunta de acciones y proyectos orientados a garantizar el derecho humano al agua y saneamiento.

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Lo anterior forma parte de la formalización del convenio de colaboración suscrito entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno de Quintana Roo, mediante el cual se contempla una inversión conjunta cercana a los 200 millones de pesos.

El documento difundido ayer en el DOF no especifica cantidades de inversión, aunque establece que, para los programas que reciban financiamiento mediante subsidios, las partes involucradas realizarán las gestiones necesarias para la asignación de partidas presupuestales en cada ejercicio fiscal. Estos fondos estarán sujetos a la disponibilidad financiera y autorizaciones correspondientes conforme a la normatividad vigente.

La colaboración pretende mejorar la infraestructura y ampliar los servicios básicos / Rodolfo Flores

Asimismo, señala que la administración estatal impulsará la participación de los municipios, así como de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en la implementación, formalización y desarrollo de las acciones previstas en su beneficio.

De igual forma, se fomentará la intervención de la población favorecida mediante la integración, operación y vinculación de comités de contraloría social, encargados del seguimiento, supervisión y vigilancia de las obras, el cumplimiento de objetivos y la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a estos proyectos.

En abril pasado, el Gobierno federal, a través de la delegación de la Conagua, y la administración estatal firmaron un convenio de colaboración con una inversión conjunta cercana a los 200 millones de pesos para fortalecer el acceso al agua potable, mejorar la infraestructura hidráulica y ampliar los servicios básicos en la entidad, bajo un esquema de aportación equitativa entre Federación y Estado.

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Este acuerdo contempló la gestión de mayores fondos federales y apoyos económicos para desarrollar iniciativas prioritarias en diversos rubros.

Entre las acciones previstas destacaron la modernización de sistemas de riego agrícola, la ampliación de redes de distribución de agua potable, el fortalecimiento del drenaje sanitario y el tratamiento de líquidos residuales.

Adicionalmente, mediante el Fondo de Infraestructura Social (FAIS), el Gobierno federal presupuestó 540 millones de pesos para la ejecución de obras hidráulicas orientadas a reducir el rezago en materia de abastecimiento de agua y alcantarillado en zonas urbanas.