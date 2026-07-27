Destinarán $128 millones para nueva infraestructura policial en Cancún

Con una inversión proyectada de 128 millones de pesos, el Ayuntamiento de Benito Juárez impulsa la segunda etapa del fortalecimiento de la infraestructura de Seguridad Pública, que contempla la construcción de una nueva sede de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SSCyT), la remodelación de la base de la Policía Turística en la zona hotelera y tres nuevas comisarías, una de ellas en Prado Norte.

Para iniciar el plan, el Comité Técnico del Fideicomiso del “Derecho de Piso” de Saneamiento Ambiental (DSA) aprobó una inversión inicial de 5 millones de pesos para elaborar el Proyecto Ejecutivo “Titán”.

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Como parte de esta estrategia, el inmueble que actualmente ocupa la corporación, ubicado en la avenida Xcaret con prolongación La Luna, será demolido para dar paso al nuevo complejo policial. La antigua sede permaneció en operación durante 22 años, lapso en el que el crecimiento de Cancún rebasó la capacidad de sus instalaciones.

El regidor Samuel Mollinedo Portilla, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad, señaló que actualmente se desarrolla el Proyecto Ejecutivo, el cual definirá las características del nuevo complejo y las mejoras que tendrá en infraestructura y operación.

De acuerdo con autoridades municipales, el objetivo es dignificar las condiciones laborales de los elementos de la corporación y contar con espacios acordes con las necesidades actuales. Además de la nueva sede, esta etapa incluye la remodelación de la base de la Policía Turística en la zona hotelera y la edificación de tres nuevas comisarías para ampliar la cobertura operativa del municipio.

Cancunenses piden que la nueva infraestructura venga acompañada de resultados / Liza Vera

La presidenta municipal con licencia, Ana Patricia Peralta, había destacado previamente que la modernización de la infraestructura policial forma parte de la estrategia para fortalecer la Seguridad en Benito Juárez.

Un sondeo realizado entre habitantes de Cancún mostró opiniones encontradas respecto a la inversión. Algunos ciudadanos consideraron que fortalecer la infraestructura policial es una necesidad ante el crecimiento de la ciudad y el incremento de la incidencia delictiva.

“Si queremos una Policía Municipal mejor equipada, también necesita instalaciones dignas. La Seguridad también es una prioridad”, comentó Abel Carrasco, vecino de la Supermanzana 22.

Ciudadanos consideraron necesaria la modernización para dar mejores espacios a la policía / Liza Vera

Sin embargo, otros cuestionaron el monto destinado al proyecto cuando existen necesidades más urgentes en colonias populares.

“No estamos en contra de que hagan una nueva comandancia, pero primero deberían arreglar los baches, mejorar el alumbrado y reparar las calles. Hay avenidas que parecen abandonadas”, expresó Alma, quien pasaba por la zona.

Otro ciudadano señaló que la inversión debería ir acompañada de resultados en materia de Seguridad.

“No basta con edificios nuevos; la gente quiere ver menos robos, menos violencia y mayor presencia policial en las colonias, y eso no lo he visto”, indicó el comerciante Leonardo Rodríguez.

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La obra se perfila como una de las inversiones más importantes del actual Gobierno municipal en infraestructura de Seguridad, aunque también reabre el debate entre la población sobre la forma en que deben priorizarse los recursos públicos en una ciudad que enfrenta múltiples rezagos en servicios urbanos.

Berenice y su novio Julián, estudiantes universitarios, reconocieron que invertir en Seguridad Pública siempre es importante, pero “siempre y cuando vaya de la mano de resultados. Hemos escuchado de más patrullas y de cámaras corporales, pero también vemos videos donde los atrapan extorsionando; mejor que los preparen bien”.