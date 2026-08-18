Distribuidor Vial Kukulcán registra un avance del 42.1%

El Distribuidor Vial Kukulcán registra un avance físico de 42.1 por ciento y actualmente concentra las labores en la construcción de la estructura principal, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La obra contempla una inversión federal de 484 millones de pesos y forma parte de las acciones para modernizar la infraestructura carretera de Quintana Roo. Tiene una longitud de 1.92 kilómetros y está diseñada para conectar con mayor eficiencia la zona urbana con el Puente Vehicular Nichupté, la zona hotelera y las vialidades que conducen al aeropuerto.

Uno de los principales retos durante la ejecución ha sido la infraestructura subterránea existente en el área. Durante las labores fueron detectadas redes antiguas que no estaban plenamente identificadas en los planos originales. Entre ellas se encuentra una red troncal de fibra óptica con conexión hacia Estados Unidos y Centroamérica, además de una línea de energía eléctrica de alta tensión.

Debido a la complejidad que implica modificar estos sistemas, las tareas tuvieron que ajustarse para evitar afectaciones y garantizar la continuidad de los servicios. La presencia de dichas instalaciones obligó a mantener una coordinación permanente entre la SICT, las empresas encargadas de los suministros y los constructores.

En la etapa actual, los frentes de trabajo se concentran en el levantamiento de las columnas de soporte, luego de concluir las primeras fases de cimentación y preparación de zapatas. También se llevan a cabo labores para colocar infraestructura subterránea destinada a agua potable y drenaje.

El proyecto contempla un paso superior integrado por dos cuerpos separados, con carriles de circulación destinados a ordenar los movimientos vehiculares, además de calles laterales, paraderos y cruces peatonales para favorecer la movilidad local.

José Alberto Alonso Ovando, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, explicó que la complejidad del subsuelo ha sido uno de los factores que ha requerido mayor atención técnica. Algunas instalaciones son antiguas y no figuraban en los planos iniciales, situación que obligó a modificar parte de la secuencia de ejecución.