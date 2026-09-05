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Quintana Roo / Riviera Maya

Revolvedora casi vuelca durante trabajos de construcción en Playa del Carmen

La revolvedora se ladeó cuando realizaba maniobras para colocar concreto en una vivienda de la colonia Colosio.

Por Gustavo Escalante

5 de sept de 2026

1 min

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El camión golpeó una camioneta estacionada
El camión golpeó una camioneta estacionada / Especial

Una revolvedora tipo telescópica estuvo a punto de volcarse cuando realizaba la maniobra para colocar concreto en una casa en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, una mala maniobra casi provoca una desgracia.

El hecho ocurrió la mañana de este sábado sobre la calle 70 entre avenidas 30 y 35 donde llegó este camión para hacer el colado de la losa de una casa, pero al intentar comenzar con las maniobras el pesado vehículo se fue de lado ya que al parecer uno de los eslabones que sostienen el camión mientras que hace los trabajos estaba mal puesto.

Esto generó pánico entre los vecinos al ver a la unidad que se fuera de lado y estuviera a punto de volcarse solo que la parte superior y que chocara con unos cables de internet que lo sostuvieron por unos momentos evitando que terminara uno de sus costados.

En la escena, los vecinos de inmediato pidieron el apoyo a las autoridades a través del número de emergencias 911, pero los trabajadores de la obra lograron estabilizar el pesado camión hasta regresarla a su posición inicial.

Aunque minutos después agentes de Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron en la zona para hacer la verificación, ya que también al momento de que el vehículo se fue de lado golpeó una camioneta estacionada.