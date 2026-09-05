Sheinbaum presenta en Jalisco avances de su Segundo Informe durante gira nacional: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado 5 de septiembre de 2026 el evento “Honestidad y resultados en Jalisco”, que se realizará en Tlajomulco como parte de la gira nacional para presentar los resultados de su Segundo Informe de Gobierno.

La mandataria inició este recorrido el pasado jueves 3 de septiembre en Morelos, con el objetivo de llevar a cada entidad un balance específico de las acciones realizadas por el Gobierno federal y de los proyectos previstos para los próximos años.

Durante esta gira, Sheinbaum ha planteado que la rendición de cuentas no debe limitarse a la presentación nacional del informe, sino que debe trasladarse a los estados para explicar directamente los avances correspondientes a cada territorio.

¿Qué presentará Claudia Sheinbaum en Jalisco?

Durante el acto en Tlajomulco, se prevé que la Presidenta detalle los principales resultados de su administración para Jalisco en áreas como programas sociales, infraestructura, salud, educación, vivienda y desarrollo regional.

También se espera que exponga los proyectos federales que se encuentran en marcha en la entidad y los compromisos que continuarán durante el resto de su administración.

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Hasta ahora no se han dado a conocer de manera anticipada todos los anuncios específicos que formarán parte de su mensaje.

Gira del Segundo Informe llegará a las 32 entidades

El evento en Jalisco forma parte de una agenda con la que Sheinbaum busca recorrer las 32 entidades del país.

Desde el inicio de la gira en Morelos, la mandataria ha presentado cifras de beneficiarios de programas sociales, inversiones y obras de infraestructura adaptadas a cada estado.

Tlajomulco será sede de “Honestidad y resultados en Jalisco”

La presentación de este sábado permitirá conocer el balance particular del Gobierno de México para Jalisco.

El encuentro en Tlajomulco también servirá para continuar con el mensaje político de la administración federal sobre cercanía territorial, coordinación con autoridades locales y continuidad de los proyectos incluidos en el Segundo Informe de Gobierno.

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