Violenta riña deja tres persona sin vida y dos lesionados en Valle verde de Cancún

Tres personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas luego de una violenta riña registrada al interior de un domicilio ubicado en las inmediaciones de la colonia Valle Verde, sobre la calle Orquídea, en un camino de terracería.

Los hechos ocurrieron luego de que vecinos de la zona solicitaran el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911, debido a que varias personas se encontraban involucradas en una pelea dentro de una vivienda.

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Tras recibir el reporte, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia se trasladaron hasta el sitio. Al llegar, localizaron a tres personas que ya no contaban con signos vitales, mientras que otras dos presentaban diversas lesiones, por lo que fueron atendidas por paramédicos y posteriormente trasladadas a las instalaciones del Hospital General de Cancún para recibir atención médica.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, las personas involucradas se encontraban consumiendo bebidas embriagantes dentro del domicilio cuando, por causas que hasta el momento no han sido establecidas, comenzaron a discutir y posteriormente se desató una pelea.

Durante la confrontación, presuntamente fueron utilizadas armas u objetos cortantes, con los cuales varios de los involucrados resultaron heridos en repetidas ocasiones. Vecinos que presenciaron parte de la agresión dieron aviso inmediato a las autoridades, solicitando la presencia de policías y paramédicos ante la gravedad de la situación.

Elementos policiacos que arribaron al sitio procedieron a acordonar el área y establecieron un perímetro de seguridad para preservar los posibles indicios relacionados con el ataque.

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Posteriormente, personal especializado realizó las diligencias correspondientes en el lugar, mientras que agentes de investigación iniciaron las indagatorias para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y establecer el móvil de la agresión.

Finalmente, se solicitó la intervención de los Servicios Periciales para el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados a las instalaciones correspondientes para los procedimientos legales y la necropsia de ley. Las autoridades mantienen abierta la investigación, por lo que será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes conforme avancen las diligencias.