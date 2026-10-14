Rescatan a tres niños y a sus padres de un incendio en la Supermanzana 215 de Cancún

Un incendio en una vivienda del fraccionamiento Los Héroes, en la Supermanzana 215, dejó atrapados momentáneamente a integrantes de una familia, entre éstos 3 menores de edad, en las primeras horas de la mañana de este miércoles.

Esta situación generó momentos de alarma entre los vecinos, quienes intervinieron con escaleras y cubetas con agua para brindar ayuda a las personas que estaban en el interior.

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La emergencia fue reportada alrededor de las 7 de la mañana, en la calle privada Agustín Melgar A, en la Manzana 3, donde una columnas de humo que salían por las ventanas del inmueble, alertaron a los vecinos.

El fuego se encontraba en la planta baja del domicilio y esto impedía la salida de los integrantes de la familia, quienes se encontraban en las habitaciones del segundo piso.

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Los vecinos intentaron sacarlos por la ventana del segundo nivel, por medio de una escalera, pero no pudieron retirar el protector metálico.

Con la intervención de policías municipales, los 3 menores, entre estos un bebé, fueron sacados de la vivienda, junto con sus padres, para su traslado en una patrulla a un hospital, por afectaciones por inhalación de humo.

Los bomberos arribaron posteriormente y sofocaron el incendio.