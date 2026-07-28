SSC revisa cámaras tras riña entre turistas y presuntos choferes en la Zona Hotelera de Cancún

Una riña colectiva entre un grupo de turistas y presuntos prestadores de servicios, ocurrida en el estacionamiento del mercado de artesanías Coral Negro, en la zona hotelera, quedó registrada en videos difundidos en plataformas digitales; sin embargo, las autoridades informaron que no recibieron reportes de auxilio relacionados con el incidente y, hasta el cierre de esta edición, no se había confirmado el inicio de alguna investigación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo señaló que nadie ingresó ninguna llamada al número de emergencias por estos hechos; no obstante, indicó que personal del Complejo C5 revisaba las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en el área para determinar si el altercado fue captado.

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Por su parte, la Fiscalía General del Estado no informó si abrió una carpeta de investigación por la agresión registrada contra un grupo de visitantes, entre quienes presuntamente se encontraban varias mujeres extranjeras que viajaban en una camioneta tipo Urban.

En las imágenes difundidas se observa que una fémina fue empujada y cayó al pavimento, mientras otra descendió del vehículo durante el enfrentamiento. Dicho video también muestra a varias personas intercambiando golpes y empujones en medio del estacionamiento.

Los primeros reportes ubican la trifulca frente al mercado de artesanías Coral Negro, en las inmediaciones de la zona de discotecas, donde un automovilista grabó el incidente mientras permanecía detenido sobre la avenida.

El enfrentamiento provocó afectaciones momentáneas a la circulación vehicular, aunque hasta el momento se desconocen las causas que originaron la confrontación y no se ha confirmado si alguna de las personas involucradas presentó una denuncia formal ante las autoridades.

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De acuerdo con los reportes disponibles, en el momento de los hechos no había elementos de la Policía Turística en el sitio, pese a tratarse de una de las áreas con mayor afluencia de visitantes durante las noches.

El incidente ocurre en un contexto de señalamientos relacionados con problemas de seguridad en los alrededores del mercado Coral Negro y la zona de bares y discotecas