Pelea familiar provoca incendio en la Supermanzana 76 de Cancún; lesionados, detenidos y cables de la CFE dañados fue el saldo

Un voraz incendio provocado presuntamente con bombas molotov movilizó la noche de este martes a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en la Supermanzana 76 de Cancún, luego de que varios vehículos estacionados dentro de un taller mecánico fueran consumidos por las llamas. De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó tras una disputa familiar que terminó con un ataque incendiario, dejando además a dos personas detenidas.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911 alrededor de las 20:20 horas, donde se alertó sobre un fuerte incendio en un taller ubicado sobre la calle 17, en su cruce con la calle 47 de la Supermanzana 76. De inmediato se movilizaron elementos de la Policía Municipal, el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y posteriormente personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al arribar al sitio, los primeros respondientes confirmaron que el fuego se encontraba fuera de control y que varias unidades ya eran consumidas por las llamas, por lo que acordonaron la zona para evitar riesgos a los vecinos mientras los bomberos iniciaban las maniobras para contener el incendio.

Las primeras investigaciones señalan que momentos antes se registró una riña entre familiares y, en medio del conflicto, uno de los involucrados presuntamente lanzó bombas molotov hacia el interior del taller mecánico, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente entre los vehículos y otros objetos inflamables que había en el lugar.

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Como resultado del operativo, elementos de la Policía Municipal lograron ubicar y detener a dos personas que presuntamente participaron en los hechos. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

Tras varios minutos de intensas labores, bomberos y personal de Protección Civil lograron controlar el incendio y posteriormente sofocarlo por completo. Una vez extinguidas las llamas, realizaron trabajos de enfriamiento para evitar que el fuego se reavivara debido a las altas temperaturas alcanzadas durante el siniestro.

Cabe mencionar que, paramédicos de Protección Civil le brindaron primeros auxilios a un bombero, quien sufrió una intoxicación por inhalación de humo, afortunadamente no fue de gravedad.

El incendio también afectó cables de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, lo que provocó la suspensión del suministro eléctrico en varios domicilios de la zona. Personal de la paraestatal acudió para reemplazar el tendido dañado y restablecer el servicio a las familias afectadas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión y cuantificar los daños materiales, aunque de manera preliminar se confirmó que varios vehículos resultaron con pérdida total a consecuencia del incendio.