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Así fue la pelea entre jóvenes y guardias de seguridad en Plaza Las Américas de Cancún: VIDEO

En el video muestra el enfrentamiento ocurrido dentro de Plaza Las Américas; hasta el momento se desconoce qué provocó la pelea y si hubo personas lesionadas.

Por Leonardo Chacón

19 de ago de 2026

1 min

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Así fue la pelea entre jóvenes y guardias de seguridad en Plaza Las Américas de Cancún
Así fue la pelea entre jóvenes y guardias de seguridad en Plaza Las Américas de Cancún / Redes sociales

Un grupo de guardias de seguridad privada de Plaza Las Américas en Cancún protagonizó una riña contra varios jóvenes frente a decenas de clientes y empleados dentro del centro comercial.

En un video difundido en redes sociales, de poco más de tres minutos de duración, se aprecia a por lo menos ocho vigilantes rodeando a cinco muchachos.

Policías comentaron que la pelea ocurrió entre extranjeros y locales en el mercado Coral Negro

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La tensión escaló cuando uno de los celadores presuntamente despojó de su teléfono celular a una joven y lo estrelló contra el suelo, desencadenando los empujones y agresiones físicas.

Posteriormente, los guardias emplearon bastones de control PR-24 para arremeter contra los jóvenes, quienes intentaban defenderse y retroceder.

El sujeto subió al camión y comenzó a golpear a la mujer.

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En las imágenes se observa a un elemento sujetar del cuello a uno de los adolescentes para someterlo mediante una llave de estrangulamiento.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el pleito, así como el saldo de lesionados. Ninguna autoridad municipal ni los administradores del inmueble han emitido un pronunciamiento oficial sobre la actuación del personal.

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