Intento de asalto termina en riña con machete en pleno centro de Cancún

Un presunto intento de asalto registrado la tarde de este miércoles sobre el cruce de las avenidas José López Portillo y Tulum, frente a la tienda Del Sol, terminó en una riña en la que el supuesto agresor resultó lesionado con el mismo machete que habría utilizado para amenazar a su víctima.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre que vestía playera roja presuntamente intentó despojar de sus pertenencias a otro sujeto, quien portaba una playera blanca, utilizando un arma blanca.

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Durante el forcejeo, la víctima logró desarmar al presunto asaltante y lo hirió con el machete, por lo que ciudadanos que presenciaron los hechos solicitaron el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.

Según versiones recabadas en el lugar, los uniformados no realizaron detenciones. Ambas partes habrían firmado documentos relacionados con el incidente antes de retirarse del sitio.

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El hombre lesionado recibió atención en el lugar por parte de los servicios de emergencia, sin que hasta el momento se informara sobre la gravedad de sus heridas o si fue trasladado a un hospital.

Las autoridades no han emitido información oficial sobre el caso ni sobre el posible inicio de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.