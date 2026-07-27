Graban a turistas y choferes protagonizando violenta riña en la Zona Hotelera de Cancún: VIDEO

Una fuerte riña entre un grupo de turistas y choferes de transporte fue grabada en video en la famosa zona hotelera de Cancún, y la cual fue compartida en redes sociales y generó reacciones de usuarios cancunenses.

Los hechos ocurrieron este fin de semana en el kilómetro 9.5 del bulevard Kukulcán en donde un grupo de turistas y choferes protagonizaron una pelea en plena vía pública, la cual se resumió en golpes y fuertes empujones.

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En el video se puede observar a un grupo de personas agrediéndose entre sí y posteriormente rodeando una van blanca de donde sacaban y golpeaban a personas, entre ellos algunas mujeres. Incluso algunos de estos regresando las agresiones.

Después del altercado algunos de los involucrados regresaron al interior de la unidad finalizando así la grabación realizada por un conductor que transitaba por la zona.

Tras la viralización del video, no se han revelado las causas exactas que originaron la pelea y si se reportaron lesionados de gravedad o hubieron detenidos.