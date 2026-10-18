Elementos de la Guardia Nacional custodian el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto

El ingreso de un elemento de la Guardia Nacional al área de urgencias del hospital general de esta ciudad, y el despliegue masivo de elementos y unidades oficiales que custodiaron el nosocomio, causó expectación entre los ciudadanos que pasaban en esos momentos en la zona.

Cerca de las 16:00 horas de este domingo, se registró un despliegue inusual de elementos de la Guardia Nacional en frente de las instalaciones del Hospital General de esta ciudad, específicamente en el área de urgencias, en donde se encontraba pertrechados los elementos portando armas de grueso calibre y en posición de alerta, otros a bordo de las cuatro unidades oficiales que se encontraban resguardando la zona.

Trascendió que custodiaban el lugar, debido a que uno de sus compañeros fue ingresado al lugar de manera urgente, sin que se diera a conocer el origen, para que se le brinde la atención necesaria.

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Tal parece que las condiciones de salud del elemento son de consideración, ya que hora y media después de haber sido ingresado y ser estabilizado fue extraído del hospital para que abordar una ambulancia de la Secretaria de Salud para ser trasladado a un hospital de la capital del Estado.

La inusual movilización de las fuerzas federales en frente de las instalaciones del Hospital causó expectación, algunas personas preguntaban sobre lo ocurrido a los casi 20 elementos que se encontraban resguardando a la zona.

Hasta se llegó a rumorar de algún lesionado por un posible enfrentamiento, aunque todo parece indicar que se trata de una situación clínica de uno de los elementos que para su mejor atención tuvo que ser enviado a la capital del Estado.