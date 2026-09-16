Familiares de joven detenido por presunta sustracción de madre e hija en Cancún piden revisar el caso

El caso de un joven que permanece privado de su libertad en el penal de esta ciudad, acusado de la presunta sustracción de una menor, tomó un nuevo giro luego de que familiares y amigos difundieran información con la que buscan demostrar que el traslado de la madre y su hija hacia Ciudad de México habría sido voluntario.

El detenido fue identificado como Iván “N”, un joven aficionado al motociclismo que, de acuerdo con sus familiares, acostumbraba realizar recorridos por diferentes estados. El pasado 14 de agosto emprendió uno de estos viajes con destino a Quintana Roo.

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Según la versión proporcionada por sus allegados, el 15 de agosto Iván se encontró con Fátima, hermana de uno de sus amigos, quien le habría solicitado apoyo para trasladarse hasta Ciudad de México. El joven aceptó llevarla y ambos habrían llegado a la capital del país el 16 de agosto.

Sin embargo, semanas después, el caso tomó otro rumbo. El pasado 11 de septiembre, agentes de la Policía de Investigación interceptaron a Iván cuando se encontraba afuera de su domicilio y le informaron que existía una acusación en su contra por la presunta sustracción de Fátima N. y de su hija menor.

Ambas contaban con una Alerta AMBER emitida en Cancún, debido a que habían sido reportadas como desaparecidas. El joven fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado en el municipio Benito Juárez y posteriormente ingresado al Centro de Reinserción Social de Cancún, donde permanece a la espera de que continúe el proceso penal.

En medio de esta situación surgió otro elemento que ahora es utilizado por la defensa del detenido. De acuerdo con familiares, la propia Fátima difundió un video en el que manifestó que su ausencia fue voluntaria y deslindó a Iván de cualquier supuesto rapto.

La familia sostiene que existen otros antecedentes que deben ser considerados, pues asegura que la mujer se encontraba huyendo de su expareja y padre de su hija, con quien mantiene una disputa legal relacionada con presuntas agresiones y la tutela de la menor.

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Mientras el proceso continúa ante las autoridades, familiares y amigos de Iván iniciaron una campaña en redes sociales para pedir su liberación y exigir que se investigue a todas las personas involucradas en el caso, particularmente a quienes pudieran haber originado o sostenido la acusación.

El conflicto incluso provocó recientemente movilizaciones en la zona hotelera. La expareja de Fátima, acompañado por integrantes de un colectivo de madres buscadoras encabezado por María Patrón, participó en una protesta para exigir la localización de la joven y la menor, pese a que, según los familiares de Iván, existe una denuncia previa por presunta violencia familiar.

Ahora, diversos clubes de motociclistas también analizan realizar una manifestación para exigir que el caso sea revisado y se esclarezcan las circunstancias en las que Iván terminó detenido.