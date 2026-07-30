Reporte de secuestro moviliza a corporaciones federales y municipales en Supermanzana 326 de Cancún

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se registró la noche de este jueves en el fraccionamiento Santa Fe, luego del reporte de la presunta privación de la libertad de una persona y el robo de un vehículo utilizado para el servicio de transporte por aplicación.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 127, en el cruce con Santiago de Compostela, en la Supermanzana 326 de Cancún, donde, de acuerdo con los primeros reportes, al menos siete hombres armados que viajaban en dos vehículos le cerraron el paso al conductor de un automóvil Chevrolet Onix color blanco.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor, quien trabaja como operador de una plataforma de transporte, fue interceptado por los sujetos y, tras un forcejeo, logró ser bajado de la unidad. Sin embargo, trascendió que el objetivo de los agresores era el pasajero, quien intentó escapar y refugiarse en un domicilio cercano.

Testigos señalaron que los hombres armados ingresaron al inmueble para sacar al pasajero por la fuerza y posteriormente subirlo a uno de los vehículos en los que se desplazaban, para después darse a la fuga. Además, presuntamente los responsables también se llevaron el Chevrolet Onix utilizado para brindar el servicio de Uber.

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Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Ejército Mexicano desplegaron un operativo en la zona para tratar de ubicar tanto a la persona presuntamente privada de la libertad como el vehículo robado.

Las labores de búsqueda se apoyaron con el sistema de videovigilancia del C5, mediante el rastreo de las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad para intentar reconstruir la ruta de escape de los presuntos responsables.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades mantenían un fuerte dispositivo de seguridad en el área y no habían emitido una versión oficial sobre lo ocurrido, por lo que prevalece el hermetismo en torno al caso.

Por su parte, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, arribó personal de Servicios Periciales para el procesamiento de la escena y la búsqueda de indicios que contribuyan al esclarecimiento de este presunto hecho delictivo.