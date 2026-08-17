¡Le poncharon las llantas! Vecinos de Cancún detuvieron a un hombre señalado de acosar a una adolescente

El conductor de una camioneta fue detenido por habitantes del fraccionamiento Los Héroes, en la Supermanzana 215, luego de que una adolescente, de 14 años, lo señalara de ofrecerle dinero para que abordara su vehículo, presuntamente con la intención de abusar sexualmente de ella.

Tras ser confrontado por familiares y residentes, el individuo intentó continuar su marcha para escapar, pero varios motociclistas le cerraron el paso y lo obligaron a descender de la unidad.

El sujeto, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, estuvo a punto de ser golpeado por los presentes. Sin embargo, los vecinos optaron por someterlo y esperar la llegada de elementos de la Policía Municipal.

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Los hechos ocurrieron la tarde de ayer domingo en una calle del fraccionamiento, donde familiares de la menor relataron que el conductor de un Mazda CX-3 rojo le insistió en entregarle dinero a cambio de subir a la unidad.

Ante la situación, varios habitantes intentaron impedir que abandonara el sitio. Algunos golpearon las portezuelas del vehículo, hasta que motociclistas lograron interceptarlo cerca de la avenida 20 de Noviembre, donde además poncharon los neumáticos.

El sospechoso fue obligado a bajar ante las amenazas de los vecinos. Una vez sometido, arribaron agentes municipales para tomar el control del incidente y trasladarlo.

Posteriormente, elementos del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) brindaron atención a la adolescente y la trasladaron a sus instalaciones para recibir apoyo.

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La menor identificó al detenido como quien presuntamente la acosó al ofrecerle dinero para subir a su camioneta, aparentemente con la intención de cometer un abuso sexual.

Los agentes realizaron los trámites correspondientes para poner al individuo a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica y se investigarán los hechos. La adolescente recibió acompañamiento del personal especializado para presentar la denuncia correspondiente.