Detectan en Quintana Roo dos grupos de Facebook con presunto material de abuso sexual infantil

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo y la Policía Cibernética detectaron dos grupos de Facebook con posible contenido relacionado con Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), por lo que los casos fueron canalizados a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), para el inicio de las investigaciones correspondientes.

La alerta fue reforzada tras la detención de Marco Antonio “N”, de 31 años, acusado de almacenar y distribuir material íntimo de este tipo en Cancún. El imputado fue capturado por la FGE durante un cateo realizado el pasado fin de semana en un domicilio del fraccionamiento Privadas del Sol, en la Supermanzana 61.

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De acuerdo con las investigaciones, el hombre fue identificado mediante información proporcionada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, que detectó una cuenta de correo electrónico y un número telefónico presuntamente vinculados con una plataforma utilizada para almacenar y distribuir este tipo de material.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Cibernética informaron que durante el 2025 únicamente se canalizó un caso relacionado con el presunto intercambio de MASI. El reporte correspondió a un grupo identificado en plataformas digitales como “La Princesa de Papá”, donde presuntamente se compartía contenido de esta naturaleza.

Tras la detección, la corporación orientó a la persona denunciante para presentar la querella formal ante la FGE y dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes para el seguimiento legal correspondiente.

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En lo que va del 2026 se canalizó un segundo caso relacionado con este delito, manteniendo la coordinación entre la Policía Cibernética y las autoridades ministeriales para la integración de las investigaciones. La dependencia precisó que su función consiste en recibir reportes, brindar orientación técnica y remitir la información a las instancias competentes, ya que las investigaciones penales sólo pueden iniciarse mediante una denuncia formal.

Paralelamente, la Policía Cibernética informó que recientemente logró la eliminación de 493 perfiles y páginas vinculados con casos de ciberbullying, acciones derivadas de reportes recibidos por llamadas telefónicas, WhatsApp y denuncias presentadas por estudiantes durante pláticas preventivas impartidas en escuelas públicas y privadas.