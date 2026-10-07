Familiares buscan a trabajadores lesionados tras volcadura de autobús en la carretera Tulum-Felipe Carrillo Puerto

Una situación de incertidumbre enfrentan familiares de los trabajadores que resultaron lesionados durante la madrugada de este miércoles, luego de que el autobús en el que viajaban se volcara sobre la carretera federal 307, debido a que los afectados fueron trasladados a distintos hospitales de Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Playa del Carmen.

Al Hospital General de Felipe Carrillo Puerto únicamente fueron ingresados cuatro de los trabajadores lesionados, mientras que el resto fue trasladado a clínicas y hospitales de Tulum y Playa del Carmen para recibir atención médica, debido a la magnitud del accidente.

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Los lesionados que fueron trasladados a esta ciudad por paramédicos de la Cruz Roja, Delegación Felipe Carrillo Puerto, fueron identificados como Jennifer María Yam Ceme, originaria de la comunidad de Tuzik; Ángel Eduardo Yeh Santos, de X-Hazil Sur; Gerardo Xequeb May, de Señor, y Luis Alfredo Can Hau, también de X-Hazil Sur.

En tanto, otros trabajadores fueron canalizados a diferentes clínicas y hospitales de Tulum y Playa del Carmen. Debido a la magnitud del accidente, fue necesario activar los servicios de clínicas particulares, además del apoyo de elementos de la Cruz Roja de la zona norte, quienes acudieron para brindar atención a los lesionados.

De manera preliminar, trascendió que más de ocho personas resultaron con lesiones de consideración, entre ellas heridas cortantes y posibles fracturas. Asimismo, todo parece indicar que los trabajadores serían originarios de Felipe Carrillo Puerto y de comunidades como X-Hazil Sur, Señor y Tuzik, entre otras localidades.

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El accidente ocurrió cuando el autobús de la empresa hotelera Grand Sirenis salió durante la madrugada de Felipe Carrillo Puerto con rumbo al centro de hospedaje. Sin embargo, antes de llegar al crucero del Aeropuerto Internacional de Tulum, el conductor aparentemente se quedó dormido y perdió el control de la unidad, provocando que saliera de la carretera y posteriormente volcara.

Tras el accidente, al menos tres trabajadores perdieron la vida al quedar atrapados debajo del pesado autobús. Hasta el momento, sus identidades no han sido dadas a conocer.

La dispersión de los lesionados entre distintos hospitales ha generado preocupación entre sus familiares, quienes buscan confirmar el estado de salud y la ubicación de sus parientes involucrados en el accidente.