Volcadura de autobús de trabajadores hoteleros deja tres muertos en la carretera Tulum-Felipe Carrillo Puerto

Tres muertos y múltiples lesionados fue el saldo de un accidente de un autobús de transporte de personal de un hotel de la Riviera Maya al volcarse la unidad en la que viajaban, todo parece indicar que la gran mayoría de los trabajadores hoteleros son originarios de la comunidad de Señor.

De acuerdo información preliminar los hechos se registraron cerca del crucero del aeropuerto de Tulum de la carretera federal 307 Reforma Agraria Puerto Juárez tramo Tulum-Felipe Carrillo Puerto al ser reportado un aparatoso accidente de un autobús de trabajadores hoteleros.

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Al lugar se trasladaron ambulancias de la Cruz Roja y socorristas de la ciudad de Tulum para brindar los primeros auxilios a las personas que resultaron lesionados en diferentes partes del cuerpo hasta el momento no se ha dado a conocer el número de trabajadores que resultaron lesionados.

De igual manera trascendió que tres personas ya no contaban con signos vitales mismos que quedaron atrapados bajo la unidad pesada que los llevaba a laborar en un hotel de la Riviera Maya.

Los primeros en hacer actos de presencia fueron los elementos de la Policía Municipal de la comunidad de Muyil quienes procedieron a tratar de apoyar a los lesionados mientras hacían su arribo los paramédicos de los diferentes cuerpo de rescate.