Ataque armado deja a un hombre herido en el fraccionamiento La Joya, Playa del Carmen

Un hombre resultó herido por impactos de arma de fuego la mañana de este jueves, luego de ser víctima de un ataque directo cuando circulaba a bordo de una camioneta en el fraccionamiento La Joya, en Playa del Carmen. Los hechos movilizaron a corporaciones de seguridad y a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que ya realiza las investigaciones correspondientes.

El atentado ocurrió alrededor de las 07:00 horas, en las inmediaciones de un plantel educativo ubicado dentro de dicho fraccionamiento. De acuerdo con información preliminar, la víctima se desplazaba en una camioneta Chevrolet Tahoe de color negro cuando fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

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Durante la agresión, el conductor recibió al menos dos impactos de bala, presuntamente en la zona del hombro. Pese a las lesiones, logró mantener el control de la unidad y conducir hasta el Hospital La Joya, donde solicitó auxilio y fue ingresado de inmediato para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, su estado de salud no ha sido informado oficialmente.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio donde presuntamente ocurrió el ataque para realizar una inspección. Sin embargo, al no localizar a la víctima ni mayores indicios en ese punto, se confirmó que el lesionado ya había sido trasladado por sus propios medios al hospital.

Posteriormente, agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado se presentaron en el nosocomio para entrevistar a la víctima, recabar información y dar inicio a la carpeta de investigación. Asimismo, la camioneta en la que viajaba fue asegurada y quedó bajo resguardo ministerial para la realización de los peritajes correspondientes.

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Peritos especializados llevaron a cabo el procesamiento del vehículo con el objetivo de obtener evidencias balísticas y otros indicios que permitan esclarecer la mecánica de la agresión e identificar a los responsables.

Hasta el cierre de esta información no se reportaban personas detenidas y las autoridades no han dado a conocer el posible móvil del ataque. La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación y continúa con las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.