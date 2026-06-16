Ataque armado en “Zulum" dejó a dos personas lesionadas

Un hombre resultó gravemente herido y una mujer sufrió lesiones menores tras un ataque armado perpetrado en el predio conocido como “Zulum”, ubicado en el kilómetro 7 de la carretera costera de Tulum. La agresión ocurrió dentro de un terreno que se encuentra inmerso en un conflicto por la posesión y tenencia de la tierra en la zona hotelera.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se encontraban dentro del predio, donde realizaban labores de vigilancia, cuando al menos dos sujetos armados irrumpieron y abrieron fuego en repetidas ocasiones. El ataque generó alarma entre trabajadores y residentes de una de las áreas con mayor valor inmobiliario del destino turístico.

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Según las primeras versiones, el hombre recibió varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo, por lo que fue atendido por paramédicos y trasladado inicialmente a un hospital privado de Tulum. Debido a la gravedad de las heridas, posteriormente fue llevado al Hospital General de Playa del Carmen para continuar con su atención médica especializada.

Fuentes cercanas al caso indicaron que familiares y acompañantes enfrentaron complicaciones para mantener el tratamiento en el nosocomio privado, por lo que buscaron otra alternativa médica para garantizar su atención. En tanto, la mujer presentó heridas superficiales ocasionadas por rozones de proyectil y fue reportada fuera de peligro.

Versiones relacionadas con la investigación señalan que ambas personas habrían recibido amenazas previas vinculadas al conflicto por la posesión del terreno. Tras la agresión, elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona hotelera para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.

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Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, mientras la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para determinar el móvil del ataque y la identidad de los responsables.

El caso vuelve a poner en evidencia la tensión que persiste en algunos conflictos inmobiliarios de Tulum, donde disputas por la propiedad de terrenos han derivado en enfrentamientos, denuncias y hechos violentos que mantienen bajo vigilancia a las autoridades.