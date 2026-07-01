Balacera en bar Boom Boom de Playa del Carmen deja un herido y un detenido

Se registró un ataque armado contra el bar Boom Boom, ubicado en el cruce de la calle 15 Sur y la avenida 95, en la colonia Forjadores, donde una persona resultó lesionada por impactos de arma de fuego y otra fue detenida como presunta responsable.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor del minuto 45 del primer tiempo del partido entre México y Ecuador, cuando sujetos que se desplazaban en una motocicleta negra llegaron al establecimiento y realizaron varias detonaciones de arma de fuego antes de retirarse del lugar.

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Tras las llamadas de auxilio, corporaciones de seguridad y personal ministerial implementaron un operativo en los alrededores del negocio para ubicar a los responsables y asegurar la zona.

Durante las acciones fue detenida una persona señalada por su presunta relación con el ataque. Su situación jurídica será definida conforme avancen las investigaciones.

En el lugar también se confirmó que una persona sufrió heridas por proyectil de arma de fuego y fue trasladada de emergencia al Hospital General, donde recibió atención médica especializada luego de ingresar en estado de choque.

La escena fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes investigadores, quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos y otras diligencias con el objetivo de esclarecer la mecánica de los hechos e identificar a los demás involucrados.

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Habitantes de la zona y personas que se encontraban cerca del establecimiento señalaron que un día antes del ataque se habría advertido sobre una presunta amenaza contra el bar. Sin embargo, esa versión proviene de testimonios recabados en el lugar y, hasta el momento, no ha sido confirmada por las autoridades encargadas de la investigación.

Las indagatorias continúan para determinar el móvil de la agresión y establecer si existen más personas relacionadas con el ataque armado.