Ataque armado en el centro de Tulum dejó a un hombre sin vida y una mujer lesionada

Un ataque armado registrado durante la madrugada frente a un centro nocturno de la zona centro de Tulum dejó como saldo un hombre sin vida y una mujer lesionada, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos ocurrieron en el exterior de la discoteca Nocturnal Tulum, ubicada sobre la calle Beta Sur, entre Andrómeda y la avenida Tulum. De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos armados llegaron hasta el establecimiento y abrieron fuego contra dos empleados que se encontraban en la entrada del negocio, para posteriormente darse a la fuga.

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La víctima mortal fue identificada de manera preliminar como el jefe de seguridad del establecimiento, quien recibió un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte de forma inmediata. En el mismo ataque, una mesera del lugar resultó herida por un proyectil cuando intentaba ponerse a salvo al escuchar las detonaciones.

Testigos señalaron que la mujer logró abandonar el sitio por sus propios medios y acudió al Hospital Tulum, donde recibió atención médica inicial. Debido a la gravedad de la lesión, posteriormente fue canalizada al Hospital General de Playa del Carmen para continuar con su tratamiento. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre su estado de salud.

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Tras las múltiples llamadas al número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar para acordonar la escena y preservar los indicios. Minutos después se sumaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes, fijaron evidencias y efectuaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

Hasta ahora no se había informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil de la agresión. La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió este nuevo episodio de violencia en la cabecera municipal de Tulum.