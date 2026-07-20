Comando armado intercepta camión de valores en Playa del Carmen; guardia recibe tres disparos durante millonario atraco

Un violento asalto contra personal de la empresa de traslado de valores Cometra movilizó la tarde de este lunes a las corporaciones de seguridad en Playa del Carmen, luego de que un grupo de hombres armados interceptara a los custodios cuando realizaban una operación de manejo de efectivo en la colonia Ejido.

El ataque dejó como saldo preliminar un guardia gravemente herido por impactos de arma de fuego y un cuantioso botín que, de manera extraoficial, superaría los tres millones de pesos.

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Los hechos ocurrieron en el exterior de las instalaciones de la empresa, ubicadas sobre la calle 100 con calle 30. De acuerdo con información preliminar, los custodios llevaban a cabo sus labores cuando fueron sorprendidos por varios sujetos armados, quienes los amenazaron y abrieron fuego para apoderarse del dinero.

Durante la agresión, uno de los elementos de seguridad recibió al menos tres impactos de bala, por lo que cayó gravemente lesionado sobre el pavimento mientras sus agresores concretaban el robo. Tras obtener el efectivo, los responsables escaparon del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Vecinos y comerciantes alertaron al número de emergencias 911 al escuchar las detonaciones, lo que provocó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron la zona para preservar la escena e iniciaron un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de localizar a los responsables.

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Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al custodio lesionado y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento, las autoridades reportan que su estado de salud es delicado debido a la gravedad de las heridas.

De forma preliminar, fuentes cercanas al caso señalaron que el monto robado podría ser superior a los tres millones de pesos, aunque esta cifra aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ni por la empresa afectada.

Peritos especializados y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo realizaron el procesamiento de la escena, recabando indicios balísticos, testimonios y posibles videograbaciones de cámaras de vigilancia que permitan reconstruir la mecánica del ataque e identificar a los responsables.

No se reportaban personas detenidas y las investigaciones continúan. Se espera que en las próximas horas las autoridades ministeriales emitan información oficial sobre el avance del caso y el resultado de los operativos desplegados tras este violento atraco, considerado uno de los robos más relevantes registrados recientemente en Playa del Carmen.