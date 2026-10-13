Dos accidentes de motocicletas dejan tres lesionados y daños materiales en Playa del Carmen

Un par de accidentes de tránsito registrados la tarde de este martes en distintos puntos de Playa del Carmen dejaron tres personas lesionadas y daños materiales, ambos fueron atendidos por paramédicos.

De acuerdo con los reportes el primer choque ocurrió en la avenida 18 con avenida Diagonal en el centro de la ciudad, donde el conductor de una camioneta presuntamente no respetó el alto y terminó impactándose contra una motocicleta.

Durante el impacto el motociclista resultó con una lesión en el hombro, aparentemente una fractura, al quedar tendido sobre el pavimento, los paramédicos luego de su valoración lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

El operador de la camioneta, según datos policiales contaba con seguro, sin embargo, no lograron un acuerdo para la reparación de los daños de la moto, ambos vehículos fueron remolcados a un corralón para las evaluaciones de los daños materiales y deslindar responsabilidades.

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Mientras que el segundo accidente se produjo en el cruce de la avenida Primera Sur con la calle 40, en el centro de la ciudad cuando dos mujeres jóvenes que viajaban en motocicleta presuntamente no respetaron la señal de alto obligatorio y fueron impactadas por un taxi que circulaba en la zona.

Durante el impacto ambas mujeres resultaron golpeadas al caer al pavimento, aunque sus lesiones no fueron consideradas de gravedad, por lo tanto, no fue necesario ser trasladadas al ser intervenidas por los paramédicos.

En este caso, la situación se resolvió mediante un acuerdo económico por el padre de una de las jóvenes que entregó en efectivo el monto correspondiente a los daños ocasionados al taxi de alquiler.