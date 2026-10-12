Menor de edad genera movilización de cuerpos de emergencia en escuela de Playa del Carmen

Un importante despliegue de cuerpos de emergencia y elementos policiacos se registró la tarde de este lunes en las inmediaciones del fraccionamiento El Edén, luego de que se solicitara auxilio al número de emergencias 911 tras detectarse la posible intoxicación de un menor de edad al interior de un plantel educativo de la localidad.

​Los hechos ocurrieron en las instalaciones de la Escuela Secundaria General “Sebastián Cañul Tamayo”, ubicadas en las inmediaciones del cruce de la avenida CTM y la calle Chit. En ese punto, docentes y personal directivo del colegio alertaron a las autoridades al percatarse de que un alumno de segundo grado presentaba síntomas alarmantes que requerían valoración médica inmediata.

​De acuerdo con reportes preliminares emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la llamada de alerta activó de inmediato los protocolos de emergencia en la zona. En cuestión de minutos, arribaron al colegio patrullas de la corporación policial junto con paramédicos a bordo de una unidad de urgencias médicas.

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​El personal paramédico ingresó al colegio para brindar los primeros auxilios al menor dentro de las instalaciones. Tras valorarlo y brindarle la atención inicial, los especialistas determinaron que era necesario trasladarlo a bordo de una ambulancia a un hospital de la ciudad para someterlo a una evaluación especializada y descarta mayores riesgos a su salud.

​Hasta el momento, las autoridades no cuentan con información oficial que confirme qué sustancia habría consumido el estudiante ni cómo tuvo acceso a ella. Las condiciones de salud del escolar y los pormenores del caso se mantuvieron bajo reserva por parte de las corporaciones de seguridad, resguardando la identidad del implicado por tratarse de un menor de edad.

​Cabe mencionar que este acontecimiento ha vuelto a encender las alarmas entre la comunidad educativa de Playa del Carmen, toda vez que no es la primera vez que se reportan casos en la región donde menores de edad resultan implicados en situaciones de intoxicación por el presunto consumo o contacto con productos ilícitos.