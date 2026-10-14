Síguenos

Última hora

Campeche

Muere hombre tras recibir un disparo en el cuello dentro de una tortillería en Ciudad del Carmen

Quintana Roo / Sucesos

Un automovilista derriba torre de vigilancia y provoca daños en el filtro 1 de Playa del Carmen

Al parecer, una pareja que iba a bordo de la unidad iba discutiendo por razones desconocidas, en un arranque de coraje la mujer manipuló el volante y perdió el control.

Por Gustavo Escalante

14 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El auto deportivo quedó destrozado tras el fuerte impacto.
El auto deportivo quedó destrozado tras el fuerte impacto. / Foto: Gustavo Escalante

El conductor de un automóvil que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y al parecer bajo los efectos del alcohol derribó una torre equipada con cámaras de videovigilancia la noche de este miércoles, en el filtro de seguridad número 1 de Playa del Carmen.

Otra versión se sabe es que, al parecer, una pareja que iba a bordo de la unidad iba discutiendo por razones desconocidas, en un arranque de coraje la mujer manipuló el volante y se salió de control de un automóvil Ford Mustang.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales

Noticia Destacada

Tragedia en Playa del Carmen: Hombre muere electrocutado al sustraer un cable de la CFE

El percance ocasionó daños a la infraestructura de vigilancia de la policía instalada en este punto de revisión. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas ni sobre la situación legal del conductor.

Según datos preliminares, agentes del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) resguardaron a la mujer, se desconoce las condiciones si estaba o no bajo los influjos del alcohol o de alguna droga.

Te puede interesar