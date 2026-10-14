Un automovilista derriba torre de vigilancia y provoca daños en el filtro 1 de Playa del Carmen

El conductor de un automóvil que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y al parecer bajo los efectos del alcohol derribó una torre equipada con cámaras de videovigilancia la noche de este miércoles, en el filtro de seguridad número 1 de Playa del Carmen.

Otra versión se sabe es que, al parecer, una pareja que iba a bordo de la unidad iba discutiendo por razones desconocidas, en un arranque de coraje la mujer manipuló el volante y se salió de control de un automóvil Ford Mustang.

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El percance ocasionó daños a la infraestructura de vigilancia de la policía instalada en este punto de revisión. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas ni sobre la situación legal del conductor.

Según datos preliminares, agentes del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) resguardaron a la mujer, se desconoce las condiciones si estaba o no bajo los influjos del alcohol o de alguna droga.