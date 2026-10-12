Muere indigente en una calle de la colonia ‘El Fundador’ en Playa del Carmen

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida, la tarde de este lunes donde quedó tendido junto a unos contenedores de basura en Playa del Carmen. De acuerdo con información policial, el hallazgo se registró en el cruce de las calles 60 y 66, en la colonia “El Fundador” de esta ciudad.

El reporte movilizó a las autoridades hacia este punto de la ciudad, luego de que se reportara la presencia del hombre quien se encontraba sin camisa, vestía un short negro y estaba descalzo, según testigos, presentaba rastros de sangre en la boca.

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Luego de que las autoridades policiales acudieran al lugar confirmaron que el hombre falleció; sin embargo, hasta el momento no se han precisado las causas de su muerte, ni las circunstancias en las que terminó tendido en la vía pública.

Los agentes lo reportaron a la Fiscalía General del Estado para que los peritos realicen las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió y establecer si el deceso estuvo relacionado con algún problema de salud o fue de por otro factor.