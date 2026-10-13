Yucatán es la entidad con menos homicidios dolosos en 2026; Quintana Roo registra caída de 59.7%

Yucatán se mantiene entre las entidades con menor incidencia de homicidios dolosos en México durante 2026, mientras que Quintana Roo registró una disminución de 59.7 poor ciento en este delito al comparar los primeros nueve meses de 2025 con el mismo periodo del presente año.

Durante la conferencia matutina de este martes 13 de octubre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de septiembre.

El informe, elaborado con información de las fiscalías estatales, señala que los homicidios dolosos disminuyeron a nivel nacional durante los primeros dos años de la actual administración federal.

Yucatán mantiene baja incidencia de homicidios dolosos en 2026

Yucatán figura como el estado con menor incidencia de homicidios dolosos del país, de acuerdo con los registros del SESNSP.

La entidad había sido identificada con la menor cantidad de víctimas de este delito durante los primeros nueve meses de 2026, periodo en el que contabilizó 21 casos, equivalentes al 0.2% del total nacional.

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Quintana Roo reduce 59.7% los homicidios dolosos

En el caso de Quintana Roo, la titular del SESNSP informó que los homicidios dolosos disminuyeron 59.7 por ciento durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

La entidad se ubicó entre las que registraron las mayores reducciones del país, junto con San Luis Potosí, que presentó una baja de 78.6 por ciento, y Nayarit, con 69.5 por ciento.

Respecto de Campeche, el reporte señaló una disminución de homicidios en las 32 entidades federativas, aunque no precisó el porcentaje correspondiente al estado.

Homicidios en México bajan más de 52% en dos años

Marcela Figueroa destacó que el promedio diario de homicidios dolosos en el país pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026.

Esto representa una reducción superior al 52 por ciento y aproximadamente 45 homicidios menos por día.

Yucatán aparece como la entidad con la menor cantidad de víctimas de homicidio doloso durante los primeros nueve meses de 2026 / Gobierno de México

La funcionaria también señaló que septiembre de 2026 registró el promedio diario más bajo para ese mes desde 2015.

Asimismo, informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 36% durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum, al pasar de 636.6 a 408.8 casos diarios.

Los resultados forman parte del balance de seguridad presentado por el Gobierno federal con información de las 32 fiscalías del país.

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