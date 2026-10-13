Campeche suma 79 homicidios dolosos en 2026; casi dos personas asesinadas por semana

Hasta el cierre del tercer trimestre del año, Campeche acumuló en total 79 víctimas que perdieron la vida bajo el supuesto de homicidio doloso, confirmó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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Durante la conferencia de prensa "La mañanera del pueblo", la titular del SESNSP confirmó que, en promedio, Campeche acumula el 0.6 por ciento del total de muertes provocadas de manera intencional a causa de los victimarios, es decir, que se ubica en el sitio 24 de los 32 estados del país.

Esto quiere decir que, en promedio, dos personas fueron privadas de la vida intencionalmente en cada semana que transcurrió desde el primero de enero hasta el 30 de septiembre del año en curso.

Al hacer la comparativa a nivel regional, Quintana Roo ocupa el primer lugar de la zona con 95 homicidios dolosos, ubicado en el segundo lugar está Campeche con las 79 muertes, y en el tercer sitio con la menor cifra de asesinatos está Yucatán con apenas 21 personas que perdieron la vida de manera intencional.

JGH