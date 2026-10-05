Comando armado irrumpe en Cervecería Corona de Cancún y deja a tres trabajadores atados

Un comando armado irrumpió durante la madrugada en las instalaciones de la Cervecería Corona, ubicadas en la Región 98 de Cancún, en el cruce de las avenidas Chac Mool y José López Portillo, dejando a tres trabajadores atados de pies y manos al interior del establecimiento.

El violento suceso desató una intensa movilización de los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno tras el reporte de que dos hombres y una mujer se encontraban privados de su libertad dentro del local comercial.

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Al lugar de los hechos acudieron de inmediato elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, así como agentes de la Policía Ministerial, quienes implementaron un perímetro de seguridad e iniciaron con las primeras diligencias periciales para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de servicios de emergencia particulares para brindar atención médica prehospitalaria a las tres víctimas. En el caso de la mujer, recibió contención especializada y apoyo integral por parte del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVI), debido a la crisis nerviosa derivada de la privación temporal de su libertad.

Informes preliminares señalan que los presuntos agresores lograron escapar con rumbo desconocido antes de que las fuerzas del orden arribaran al sitio.

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Las primeras líneas de investigación sugieren que el grupo delictivo no logró concretar el objetivo principal por el cual ingresó al establecimiento, aunque las autoridades no han detallado si se trató de un intento de asalto o de extorsión.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las indagatorias correspondientes para dar con el paradero de los responsables y esclarecer por completo este hecho violento que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en los establecimientos comerciales de la zona norte de la ciudad.