Detienen a dos por intentar sobornar a Policías Municipales en Cancún

A pocos días de la detención de tres integrantes de la Policía Turística de Benito Juárez, señalados por presunta extorsión contra turistas extranjeros, dos ciudadanos fueron arrestados en hechos separados por el delito de cohecho, luego de que aparentemente intentaran entregar dinero a policías municipales para evitar sanciones o ser presentados ante la autoridad.

El primer caso se registró en la Supermanzana 96, donde elementos de Tránsito detectaron un vehículo Seat negro que circulaba sin placa delantera, en violación al Reglamento de Tránsito municipal. Durante la inspección, el conductor no mostró licencia ni tarjeta de circulación y, según el informe oficial, ofreció dinero en repetidas ocasiones a los agentes para evitar la infracción.

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Por estos hechos, Jair Emanuel “N”, de 34 años, fue detenido y trasladado ante la autoridad ministerial por su probable responsabilidad en el delito de cohecho.

En otro operativo, policías de Benito Juárez arrestaron a Francisco Guillermo “N” en la Supermanzana 63, mientras atendían una falta administrativa. De acuerdo con el reporte, el hombre intentó sobornar a los oficiales con dinero en efectivo e incluso aseguró que podía acudir a un cajero automático para retirar una suma mayor con el objetivo de evitar su remisión.

Ambos casos ocurrieron días después de la captura de tres elementos de la Policía Turística de Benito Juárez, acusados de presunto abuso de autoridad y extorsión contra visitantes extranjeros. Los agentes identificados como Juan “N”, de 35 años; Jessica Monserrat “N”, de 32, y José Gabriel “N”, de 37, permanecen bajo investigación del Ministerio Público.

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La denuncia fue presentada por dos turistas, quienes señalaron que la madrugada del viernes pasado fueron interceptados por una pareja de policías turísticos que supuestamente los acusó de realizar necesidades fisiológicas en la vía pública y amenazó con detenerlos.

La Fiscalía General del Estado informó que, presuntamente, los elementos exigieron mil 400 dólares, equivalentes a 24 mil 456 pesos, a cambio de no poner a los visitantes a disposición de las autoridades. Posteriormente, los habrían trasladado a la base de la corporación ubicada en la zona hotelera.