Elementos policiacos detienen a probable extorsionador en la Supermanzana 229 de Cancún

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un sujeto señalado por presuntamente intentar extorsionar al encargado de un establecimiento ubicado sobre la avenida Kabah, a unos metros de la avenida Niños Héroes, en la Supermanzana 229 de Cancún.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los hechos ocurrieron cuando el individuo ingresó al bar Don Crudelio, un restaurante de alitas, boneless y cerveza, donde presuntamente comenzó a desconectar las cámaras de videovigilancia instaladas en el negocio, generando alarma entre los empleados.

Según el testimonio del encargado, después de manipular el sistema de seguridad, el hombre presuntamente le exigió el pago de una cuota mensual para permitir que el establecimiento continuara operando sin contratiempos, en un aparente intento de extorsión.

Ante la actitud agresiva del sujeto y el temor de que la situación escalara, los trabajadores solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Tras recibir el reporte sobre la presencia de una persona conflictiva al interior del establecimiento, personal del Complejo de Seguridad C5 activó los protocolos correspondientes y movilizó a elementos de la Policía Municipal.

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Minutos después, los uniformados arribaron al negocio y se entrevistaron con el encargado, quien identificó al presunto responsable y relató lo sucedido. Con base en el señalamiento directo y los hechos denunciados, los policías procedieron a su aseguramiento.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito para la certificación médica de ley y, posteriormente, quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica dentro del plazo constitucional.

De manera adicional, las autoridades informaron que se revisarán los antecedentes del detenido para establecer si ha estado relacionado con otros hechos delictivos ocurridos en la ciudad. Las primeras líneas de investigación apuntan a que podría estar vinculado con un grupo dedicado a la extorsión de comerciantes, por lo que la Fiscalía continuará con las indagatorias para confirmar o descartar esa posibilidad.

El caso quedó bajo investigación y será el Ministerio Público quien reúna los elementos de prueba necesarios para determinar las acciones legales correspondientes contra el presunto responsable.