Envenenan a cuatro gatos en el fraccionamiento Flamingos 4 de Chetumal

Cuatro gatitos murieron envenenados anoche en el fraccionamiento Flamingos 4, sobre la calle Sucre con Calle 9, luego de que alguien dejara alimento contaminado en plena vía pública. El hallazgo causó molestia entre los habitantes de la zona, que de inmediato pidieron la intervención de las autoridades.

Según el relato de vecinos, los felinos fueron localizados sin vida en el mismo punto, con indicios de haber ingerido comida adulterada con una sustancia tóxica. Quienes viven en la calle coinciden en que el alimento no estaba ahí por casualidad, pues, afirman, fue colocado deliberadamente en un sitio donde los animales suelen transitar y buscar comida.

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Hasta ahora no se ha precisado qué tipo de veneno fue utilizado. Autoridades informaron que ya fue presentada la denuncia correspondiente, con el propósito de que se identifique a la persona o personas que dejaron el alimento envenenado y se deslinden responsabilidades.

La Ley de Protección y Bienestar Animal de Quintana Roo contempla de uno a cinco años de prisión y de 50 a 100 días de multa para quien cometa actos de crueldad injustificada e intencional contra cualquier animal.

Si el acto provoca la muerte del ejemplar, la pena puede llegar hasta seis años de cárcel. Además, con las reformas más recientes impulsadas en el Congreso del Estado, las sanciones por causar la muerte de una mascota podrían elevarse a un rango de entre cuatro y diez años de prisión.

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Las autoridades recordaron que envenenar animales no es una travesura ni una broma, sino un acto de maltrato que tiene consecuencias penales.

Mientras avanzan las pesquisas, los habitantes de la zona permanecen atentos y piden que no se repitan hechos como este, que en unas cuantas horas terminaron con la vida de cuatro animales indefensos.