Cae presunto responsable de envenenar perros en Parque España, CDMX; suman 4 mascotas muertas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de un hombre señalado como presunto responsable del envenenamiento de perros en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, donde se reportó la muerte de cuatro animales.

La captura ocurrió la mañana de este viernes 30 de octubre de 2026, después de que las autoridades analizaron denuncias vecinales y grabaciones de cámaras de videovigilancia para identificar a la persona que presuntamente colocó cebos con sustancias tóxicas en la zona.

Los policías localizaron al sospechoso en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia, donde fue interceptado por los uniformados.

¿Por qué habrían envenenado a los perros del Parque España?

De acuerdo con la SSC capitalina, el hombre habría colocado los cebos envenenados como represalia después de que un familiar sufrió una agresión por parte de un perro días antes.

La dependencia explicó que, al ser abordado por los policías, el individuo presuntamente comenzó a insultarlos y agredirlos, por lo que fue detenido.

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Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en la muerte de los animales.

Fiscalía de CDMX encuentra 16 cebos con insecticida tóxico

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que cuatro perros murieron por presunto envenenamiento en las inmediaciones del Parque España.

Durante las inspecciones y labores de limpieza realizadas en el parque y calles cercanas, las autoridades localizaron 16 cebos con píldoras azules que dieron positivo a un insecticida altamente tóxico.

Como parte de las investigaciones, personal de la Fiscalía y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, sostuvieron reuniones con propietarios de las mascotas afectadas y vecinos de la colonia Condesa.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Como resultado de los trabajos de investigación por el presunto envenenamiento de cuatro seres sintientes en inmediaciones del #ParqueEspaña, efectivos de la #SSC detuvieron al posible responsable en calles de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx. El pasado 27 de octubre, personal de esta dependencia tomó conocimiento de un reporte proveniente de una clínica veterinaria ubicada en la colonia #Condesa, donde varios perros recibían atención médica luego de presentar malestares mientras paseaban por el parque, lo que derivó en el fallecimiento de dos de ellos. https://t.co/lBUD4u5mEc — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 30, 2026

Los habitantes proporcionaron fotografías y videos de cámaras de seguridad para contribuir a la identificación del presunto responsable.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los casos de envenenamiento y determinar la situación jurídica del detenido, bajo el principio de presunción de inocencia.

IO