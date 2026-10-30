Claudia Sheinbaum exhibe votación del INE de 2014: nombramiento de Guadalupe Taddei en Sonora tuvo 10 votos a favor

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó un video de 2014 en el que se observa que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por 10 votos a favor y uno en contra la propuesta de consejerías electorales de Sonora, que incluyó la designación de Guadalupe Taddei Zavala.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 30 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria retomó el proceso mediante el cual Taddei llegó a la presidencia del organismo electoral de Sonora, durante la gestión de Lorenzo Córdova al frente del INE.

La presidenta respondió así a una pregunta sobre cuántos integrantes del Consejo General habían respaldado aquel nombramiento.

¿Cuántos votos obtuvo el nombramiento de Guadalupe Taddei en 2014?

Sheinbaum recordó inicialmente que la designación había recibido nueve votos favorables, pero corrigió la cifra al señalar que fueron diez a favor y uno en contra.

Posteriormente, solicitó reproducir una grabación de la sesión del Consejo General del INE de 2014.

En el video, el secretario del Consejo somete a votación la propuesta de consejeras y consejeros electorales para Sonora y anuncia el resultado: 10 votos a favor y uno en contra.

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La grabación también muestra que el acuerdo general sobre la designación de integrantes de los organismos públicos locales electorales había sido aprobado por unanimidad.

¿Cuándo fue nombrada Guadalupe Taddei presidenta del organismo electoral de Sonora?

Guadalupe Taddei Zavala fue designada por el Consejo General del INE como presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, cargo que desempeñó del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2021.

La designación se realizó cuando Lorenzo Córdova encabezaba el organismo electoral nacional, después de la reforma de 2014 que modificó el sistema de nombramientos de las autoridades electorales estatales.

Posteriormente, el 31 de marzo de 2023, Taddei fue seleccionada mediante insaculación en la Cámara de Diputados para presidir el INE, un procedimiento distinto al de su nombramiento en Sonora.

Con la reproducción del video, Sheinbaum buscó destacar que la trayectoria de Taddei al frente de organismos electorales comenzó antes de su llegada a la presidencia del INE en 2023.

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